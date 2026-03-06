Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX schließt im Minus

Mit dem LUS-DAX ging es heute abwärts.

Der LUS-DAX fiel im XETRA-Handel letztendlich um 0,83 Prozent auf 23 618,00 Punkte zurück.

Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 24 027,50 Punkte, das Tagestief hingegen 23 336,00 Zähler.

LUS-DAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 06.02.2026, notierte der LUS-DAX bei 24 775,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, wurde der LUS-DAX mit 24 038,00 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 06.03.2025, notierte der LUS-DAX bei 23 260,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 büßte der Index bereits um 3,86 Prozent ein. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 23 336,00 Zählern.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 2,94 Prozent auf 1 592,50 EUR), Scout24 (+ 2,76 Prozent auf 74,45 EUR), Beiersdorf (+ 1,89 Prozent auf 84,10 EUR), SAP SE (+ 1,03 Prozent auf 172,74 EUR) und MTU Aero Engines (+ 0,78 Prozent auf 351,00 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Infineon (-6,81 Prozent auf 39,42 EUR), Bayer (-3,67 Prozent auf 36,39 EUR), QIAGEN (-3,59 Prozent auf 39,10 EUR), Deutsche Bank (-3,55 Prozent auf 26,93 EUR) und Heidelberg Materials (-3,30 Prozent auf 174,10 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 10 647 499 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 195,425 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,21 erwartet. Mit 6,62 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

