Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|LUS-DAX im Fokus
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07.07.2026 17:59:04
Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX schließt im Minus
Am Dienstag ging es im LUS-DAX via XETRA zum Handelsschluss um 1,24 Prozent auf 25 504,50 Punkte abwärts.
Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 25 460,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 25 806,00 Punkten.
LUS-DAX seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, mit 24 441,00 Punkten bewertet. Der LUS-DAX stand noch vor drei Monaten, am 07.04.2026, bei 23 228,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.07.2025, betrug der LUS-DAX-Kurs 23 957,00 Punkte.
Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 3,82 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 25 906,50 Punkte. Bei 21 861,50 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX
Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Beiersdorf (+ 3,38 Prozent auf 78,20 EUR), SAP SE (+ 2,74 Prozent auf 143,90 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,67 Prozent auf 42,29 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,44 Prozent auf 508,00 EUR) und Hannover Rück (+ 2,38 Prozent auf 249,40 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Siemens Energy (-8,88 Prozent auf 155,30 EUR), Infineon (-8,26 Prozent auf 70,83 EUR), HOCHTIEF (-5,11 Prozent auf 472,00 EUR), Siemens (-4,26 Prozent auf 269,60 EUR) und Airbus SE (-2,65 Prozent auf 203,90 EUR).
Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Im LUS-DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 6 150 575 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 216,559 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Fokus
In diesem Jahr weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,65 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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