Siemens Energy Aktie

Siemens Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
LUS-DAX im Fokus 07.07.2026 17:59:04

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX schließt im Minus

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX schließt im Minus

Letztendlich zogen sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Am Dienstag ging es im LUS-DAX via XETRA zum Handelsschluss um 1,24 Prozent auf 25 504,50 Punkte abwärts.

Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 25 460,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 25 806,00 Punkten.

LUS-DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, mit 24 441,00 Punkten bewertet. Der LUS-DAX stand noch vor drei Monaten, am 07.04.2026, bei 23 228,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.07.2025, betrug der LUS-DAX-Kurs 23 957,00 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 3,82 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 25 906,50 Punkte. Bei 21 861,50 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Beiersdorf (+ 3,38 Prozent auf 78,20 EUR), SAP SE (+ 2,74 Prozent auf 143,90 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,67 Prozent auf 42,29 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,44 Prozent auf 508,00 EUR) und Hannover Rück (+ 2,38 Prozent auf 249,40 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Siemens Energy (-8,88 Prozent auf 155,30 EUR), Infineon (-8,26 Prozent auf 70,83 EUR), HOCHTIEF (-5,11 Prozent auf 472,00 EUR), Siemens (-4,26 Prozent auf 269,60 EUR) und Airbus SE (-2,65 Prozent auf 203,90 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im LUS-DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 6 150 575 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 216,559 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Fokus

In diesem Jahr weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,65 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Enhaltene Werte
Zur L&S-DAX-Indikation
Historische Kursdaten

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siemens Energy AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Siemens Energy AG

mehr Analysen
06:17 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.07.26 Siemens Energy Underweight Barclays Capital
03.07.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
30.06.26 Siemens Energy Outperform Bernstein Research
30.06.26 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 200,05 -1,74% Airbus SE
Beiersdorf AG 77,04 -1,15% Beiersdorf AG
Deutsche Bank AG 31,35 -2,41% Deutsche Bank AG
Fresenius Medical Care (FMC) St. 41,91 -0,59% Fresenius Medical Care (FMC) St.
Hannover Rück 250,20 0,97% Hannover Rück
HOCHTIEF AG 462,20 -1,66% HOCHTIEF AG
Infineon AG 70,78 -0,25% Infineon AG
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 505,80 -0,59% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
SAP SE 138,18 -3,26% SAP SE
Siemens AG 265,95 -1,43% Siemens AG
Siemens Energy AG 154,96 -1,20% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 73,34 -3,22% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

L&S DAX Indikation 25 057,50 -1,59%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 27: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 27
04.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
04.07.26 KW 27: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.07.26 KW 27: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX tief im Minus -- Wall Street startet mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex geben am Mittwoch ab. Die Wall Street präsentiert sich schwächer. An den Märkten in Asien ging es zur Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen