Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX schließt im Minus

Am fünften Tag der Woche legten Anleger in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Freitag beendete der LUS-DAX den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,02 Prozent) bei 24 855,50 Punkten.

Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 24 856,00 Punkte, das Tagestief hingegen 24 648,50 Zähler.

LUS-DAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 17.06.2026, notierte der LUS-DAX bei 24 850,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.04.2026, wurde der LUS-DAX mit 24 650,00 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 17.07.2025, notierte der LUS-DAX bei 24 400,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 1,18 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 25 906,50 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21 861,50 Zählern.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 2,11 Prozent auf 984,20 EUR), EON SE (+ 1,80 Prozent auf 19,24 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,61 Prozent auf 27,11 EUR), Bayer (+ 1,55 Prozent auf 48,46 EUR) und Hannover Rück (+ 1,19 Prozent auf 255,00 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Commerzbank (-3,10 Prozent auf 36,85 EUR), Deutsche Bank (-2,67 Prozent auf 30,84 EUR), Scout24 (-2,36 Prozent auf 72,35 EUR), Siemens (-2,27 Prozent auf 264,55 EUR) und HOCHTIEF (-2,23 Prozent auf 455,60 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf

Im LUS-DAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6 783 353 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX weist die Siemens-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 205,888 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,87 erwartet. Mit 7,67 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Redaktion finanzen.at