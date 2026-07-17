Rheinmetall Aktie

Rheinmetall für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
LUS-DAX im Fokus 17.07.2026 17:58:49

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX schließt im Minus

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX schließt im Minus

Am fünften Tag der Woche legten Anleger in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Freitag beendete der LUS-DAX den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,02 Prozent) bei 24 855,50 Punkten.

Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 24 856,00 Punkte, das Tagestief hingegen 24 648,50 Zähler.

LUS-DAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 17.06.2026, notierte der LUS-DAX bei 24 850,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.04.2026, wurde der LUS-DAX mit 24 650,00 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 17.07.2025, notierte der LUS-DAX bei 24 400,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 1,18 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 25 906,50 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21 861,50 Zählern.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 2,11 Prozent auf 984,20 EUR), EON SE (+ 1,80 Prozent auf 19,24 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,61 Prozent auf 27,11 EUR), Bayer (+ 1,55 Prozent auf 48,46 EUR) und Hannover Rück (+ 1,19 Prozent auf 255,00 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Commerzbank (-3,10 Prozent auf 36,85 EUR), Deutsche Bank (-2,67 Prozent auf 30,84 EUR), Scout24 (-2,36 Prozent auf 72,35 EUR), Siemens (-2,27 Prozent auf 264,55 EUR) und HOCHTIEF (-2,23 Prozent auf 455,60 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf

Im LUS-DAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6 783 353 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX weist die Siemens-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 205,888 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,87 erwartet. Mit 7,67 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur L&S-DAX-Indikation
Enhaltene Werte
Historische Kursdaten

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu Deutsche Bank AG

mehr Nachrichten