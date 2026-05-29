Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX schließt in der Verlustzone

In Frankfurt war letztendlich ein stabiler Handel zu beobachten.

Am Freitag beendete der LUS-DAX den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,01 Prozent) bei 25 115,00 Punkten.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag am Freitag bei 25 041,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25 204,00 Punkten erreichte.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Der LUS-DAX wies vor einem Monat, am 29.04.2026, einen Wert von 23 804,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 28.02.2026, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 24 908,00 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 29.05.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 23 936,00 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 2,23 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 861,50 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Scout24 (+ 3,66 Prozent auf 72,25 EUR), SAP SE (+ 2,41 Prozent auf 155,26 EUR), Zalando (+ 2,19 Prozent auf 23,29 EUR), Heidelberg Materials (+ 2,00 Prozent auf 190,80 EUR) und GEA (+ 1,37 Prozent auf 55,45 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Beiersdorf (-3,54 Prozent auf 69,18 EUR), Bayer (-3,46 Prozent auf 36,53 EUR), Symrise (-2,44 Prozent auf 79,10 EUR), Siemens Energy (-2,11 Prozent auf 163,24 EUR) und Deutsche Bank (-1,90 Prozent auf 27,86 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 26 292 112 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie hat im LUS-DAX mit 208,899 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Fokus

Im LUS-DAX hat die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,40 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at