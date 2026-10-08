Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|Kursentwicklung
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08.10.2026 17:58:56
Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich in Rot
Am Donnerstag verlor der LUS-DAX via XETRA zum Handelsende 1,21 Prozent auf 24 811,00 Punkte.
Das Tagestief des LUS-DAX betrug 24 790,00 Punkte, das Tageshoch hingegen 25 115,00 Zähler.
LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX lag vor einem Monat, am 08.09.2026, bei 25 868,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.07.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24 968,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 08.10.2025, den Stand von 24 635,00 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 0,997 Prozent. 26 616,00 Punkte markierten den Höchststand des LUS-DAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 861,50 Punkten.
LUS-DAX-Tops und -Flops
Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Scout24 (+ 3,04 Prozent auf 71,25 EUR), BASF (+ 1,15 Prozent auf 51,77 EUR), Zalando (+ 1,11 Prozent auf 22,81 EUR), Rheinmetall (+ 0,94 Prozent auf 934,90 EUR) und Beiersdorf (+ 0,47 Prozent auf 77,56 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen Volkswagen (VW) vz (-4,50 Prozent auf 66,60 EUR), Fresenius SE (-3,92 Prozent auf 41,59 EUR), Infineon (-3,36 Prozent auf 58,90 EUR), Vonovia SE (-3,25 Prozent auf 16,21 EUR) und Merck (-3,18 Prozent auf 135,70 EUR) unter Druck.
Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien
Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 5 329 087 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 217,682 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,27 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,77 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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