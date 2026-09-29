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LUS-DAX im Fokus 29.09.2026 17:58:48

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich leichter

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich leichter

Der LUS-DAX verlor am Abend an Wert.

Am Dienstag sank der LUS-DAX via XETRA letztendlich um 0,47 Prozent auf 25 379,00 Punkte.

Der LUS-DAX erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 25 336,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 614,00 Punkten lag.

LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Der LUS-DAX notierte noch vor einem Monat, am 29.08.2026, bei 26 564,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.06.2026, stand der LUS-DAX noch bei 24 734,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.09.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 23 741,00 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,31 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 26 616,00 Punkte. 21 861,50 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Infineon (+ 4,83 Prozent auf 59,30 EUR), Siemens Energy (+ 3,51 Prozent auf 145,82 EUR), Vonovia SE (+ 2,05 Prozent auf 17,41 EUR), Siemens (+ 1,27 Prozent auf 282,00 EUR) und Heidelberg Materials (+ 0,84 Prozent auf 144,50 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Fresenius SE (-4,87 Prozent auf 44,20 EUR), Bayer (-3,78 Prozent auf 48,88 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-3,16 Prozent auf 39,20 EUR), Daimler Truck (-1,98 Prozent auf 42,16 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,85 Prozent auf 40,67 EUR).

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 6 748 988 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 214,589 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,22 zu Buche schlagen. Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,62 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at

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Fresenius Medical Care (FMC) St. 39,25 0,03% Fresenius Medical Care (FMC) St.
Heidelberg Materials 144,75 0,42% Heidelberg Materials
Henkel KGaA Vz. 73,92 0,19% Henkel KGaA Vz.
Infineon AG 59,61 0,85% Infineon AG
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Siemens Energy AG 146,64 0,56% Siemens Energy AG
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