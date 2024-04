Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich mit Abgaben

Der LUS-DAX notierte im XETRA-Handel schlussendlich um 0,53 Prozent leichter bei 17 983,00 Punkten.

Bei 17 861,50 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 18 107,50 Punkten den höchsten Stand markierte.

LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat, am 11.03.2024, wurde der LUS-DAX auf 17 789,00 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 11.01.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 16 622,00 Punkten. Der LUS-DAX stand vor einem Jahr, am 11.04.2023, bei 15 672,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 7,40 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 18 633,00 Punkten. 16 345,00 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell RWE (+ 2,72 Prozent auf 31,34 EUR), Rheinmetall (+ 1,87 Prozent auf 532,80 EUR), Zalando (+ 1,69 Prozent auf 26,52 EUR), Sartorius vz (+ 1,62 Prozent auf 345,50 EUR) und Beiersdorf (+ 1,04 Prozent auf 130,80 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Deutsche Telekom (-6,15 Prozent auf 21,21 EUR), Commerzbank (-4,02 Prozent auf 13,01 EUR), BASF (-3,54 Prozent auf 52,09 EUR), Deutsche Bank (-2,47 Prozent auf 14,59 EUR) und Covestro (-2,37 Prozent auf 49,89 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im LUS-DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 17 684 728 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 201,253 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

Unter den LUS-DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 3,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,24 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at