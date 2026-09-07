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Kursentwicklung 07.09.2026 17:58:47

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich schwächer

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich schwächer

Der LUS-DAX zeigte sich zum Handelsschluss mit negativen Notierungen.

Am Montag ging es im LUS-DAX via XETRA schlussendlich um 0,28 Prozent auf 25 999,00 Punkte abwärts.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag heute bei 25 817,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26 072,00 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Der LUS-DAX lag vor einem Monat, am 07.08.2026, bei 26 364,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 24 441,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, wurde der LUS-DAX mit 23 648,00 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 5,83 Prozent. In diesem Jahr markierte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 26 616,00 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Infineon (+ 6,91 Prozent auf 60,79 EUR), HOCHTIEF (+ 2,49 Prozent auf 436,60 EUR), RWE (+ 1,99 Prozent auf 59,56 EUR), Commerzbank (+ 1,64 Prozent auf 42,75 EUR) und Siemens Energy (+ 1,34 Prozent auf 148,48 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil QIAGEN (-2,93 Prozent auf 36,34 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,77 Prozent auf 513,00 EUR), Hannover Rück (-2,69 Prozent auf 253,60 EUR), Vonovia SE (-2,19 Prozent auf 18,73 EUR) und SAP SE (-1,55 Prozent auf 182,80 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 4 568 139 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 214,312 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,75 erwartet. Die Vonovia SE-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,70 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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