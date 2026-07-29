Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt zum Ende des Mittwochshandels

Der LUS-DAX tendierte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,36 Prozent schwächer bei 25 424,00 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25 571,00 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 340,00 Zählern.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Vor einem Monat, am 29.06.2026, wurde der LUS-DAX auf 24 734,00 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 29.04.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 23 804,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.07.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 24 212,00 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3,49 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 906,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Punkten erreicht.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Rheinmetall (+ 6,13 Prozent auf 1 153,40 EUR), Scout24 (+ 5,05 Prozent auf 79,00 EUR), Siemens Healthineers (+ 4,51 Prozent auf 37,54 EUR), BASF (+ 3,87 Prozent auf 50,86 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 1,98 Prozent auf 75,38 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Infineon (-5,70 Prozent auf 54,48 EUR), Vonovia SE (-2,09 Prozent auf 21,07 EUR), Siemens Energy (-1,97 Prozent auf 135,18 EUR), Commerzbank (-1,97 Prozent auf 36,85 EUR) und Continental (-1,94 Prozent auf 70,74 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 9 037 783 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX weist die Siemens-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 207,908 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Mitglieder

In diesem Jahr hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Mit 7,44 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Redaktion finanzen.at