Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|LUS-DAX-Kursverlauf
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15.05.2026 09:29:07
Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt zum Start
Um 09:25 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,21 Prozent leichter bei 24 262,00 Punkten.
Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 24 078,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24 295,00 Punkten lag.
LUS-DAX auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.04.2026, stand der LUS-DAX bei 24 062,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 24 900,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.05.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 23 716,00 Punkten.
Der Index sank seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,24 Prozent. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Zählern registriert.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX
Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 2,99 Prozent auf 1 177,40 EUR), SAP SE (+ 1,95 Prozent auf 143,98 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,50 Prozent auf 475,20 EUR), Hannover Rück (+ 1,27 Prozent auf 239,00 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,57 Prozent auf 37,20 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Infineon (-5,89 Prozent auf 64,06 EUR), Siemens Energy (-3,02 Prozent auf 171,66 EUR), Heidelberg Materials (-2,44 Prozent auf 177,75 EUR), Siemens (-1,95 Prozent auf 268,35 EUR) und Deutsche Bank (-1,59 Prozent auf 26,98 EUR).
Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im LUS-DAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 762 659 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 203,372 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,32 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,76 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
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