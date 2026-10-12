Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt zum Start

Der LUS-DAX gibt am Montagmorgen nach seinem Vortagesanstieg nach.

Der LUS-DAX fällt im XETRA-Handel um 09:25 Uhr um 0,06 Prozent auf 25 192,00 Punkte zurück.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag heute bei 25 172,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25 261,00 Punkten erreichte.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, betrug der LUS-DAX-Kurs 25 570,00 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 25 116,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, den Stand von 24 124,00 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,55 Prozent zu. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 26 616,00 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Punkten verzeichnet.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit RWE (+ 1,73 Prozent auf 58,94 EUR), Commerzbank (+ 1,72 Prozent auf 38,55 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,71 Prozent auf 69,16 EUR), Deutsche Bank (+ 1,40 Prozent auf 30,34 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,16 Prozent auf 40,05 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Infineon (-1,70 Prozent auf 57,86 EUR), Brenntag SE (-0,52 Prozent auf 61,80 EUR), BASF (-0,43 Prozent auf 51,46 EUR), Daimler Truck (-0,27 Prozent auf 41,24 EUR) und Bayer (-0,09 Prozent auf 43,73 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 588 261 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 220,983 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 4,28 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Mit 7,73 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at