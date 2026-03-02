Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
|XETRA-Handel im Fokus
|
02.03.2026 09:57:41
Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt zum Start des Montagshandels
Am Montag verbucht der LUS-DAX um 08:58 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 0,90 Prozent auf 24 694,50 Punkte.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 24 687,50 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24 875,00 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn
Vor einem Monat, am 02.02.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24 854,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.12.2025, stand der LUS-DAX bei 23 734,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, lag der LUS-DAX-Kurs bei 22 531,00 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 0,523 Prozent zu. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 25 509,50 Punkten. Bei 24 214,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 4,57 Prozent auf 1 739,50 EUR), RWE (+ 0,95 Prozent auf 55,06 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,33 Prozent auf 39,32 EUR), Deutsche Börse (-0,34 Prozent auf 231,60 EUR) und EON SE (-0,79 Prozent auf 19,53 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Deutsche Bank (-3,90 Prozent auf 29,12 EUR), Siemens (-3,88 Prozent auf 237,80 EUR), Daimler Truck (-3,76 Prozent auf 41,41 EUR), Continental (-3,75 Prozent auf 70,38 EUR) und Bayer (-3,58 Prozent auf 40,51 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 1 512 631 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 199,605 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen
Die Porsche Automobil-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten inne. Mit 6,29 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Analysen zu RWE AG St.
|24.02.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|20.02.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|13.02.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|24.02.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|20.02.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|13.02.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|24.02.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|10.02.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.02.26
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|20.02.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|13.02.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|14.08.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|28.07.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Bayer
|41,27
|-1,27%
|Beiersdorf AG
|105,80
|-1,17%
|Continental AG
|70,68
|-2,40%
|Daimler Truck
|41,60
|-2,28%
|Deutsche Bank AG
|29,27
|-2,35%
|Deutsche Börse AG
|235,60
|2,26%
|E.ON SE
|19,47
|-0,99%
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|39,73
|0,91%
|Porsche Automobil Holding SE
|34,94
|-2,76%
|Rheinmetall AG
|1 691,00
|1,56%
|RWE AG St.
|54,46
|0,70%
|SAP SE
|167,74
|-1,46%
|Siemens AG
|239,75
|-2,52%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|97,72
|-3,25%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|24 694,50
|-0,90%
