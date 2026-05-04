SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|XETRA-Handel im Fokus
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04.05.2026 12:26:55
Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX schwächer
Um 12:24 Uhr tendiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,53 Prozent leichter bei 24 139,50 Punkten.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 24 407,50 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 24 066,50 Punkten.
LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 23 213,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.02.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24 673,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, bewegte sich der LUS-DAX bei 23 124,00 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 1,74 Prozent zurück. In diesem Jahr schaffte es der LUS-DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 25 509,50 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
LUS-DAX-Tops und -Flops
Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Rheinmetall (+ 2,29 Prozent auf 1 386,80 EUR), Brenntag SE (+ 1,77 Prozent auf 63,18 EUR), Symrise (+ 1,04 Prozent auf 76,02 EUR), SAP SE (+ 0,34 Prozent auf 146,00 EUR) und Zalando (+ 0,19 Prozent auf 21,07 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Continental (-5,95 Prozent auf 60,36 EUR), RWE (-3,32 Prozent auf 59,92 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3,13 Prozent auf 48,04 EUR), Volkswagen (VW) vz (-3,09 Prozent auf 83,56 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-3,06 Prozent auf 48,84 EUR).
Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 2 117 737 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 192,510 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.
LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet mit 3,06 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Mit 7,01 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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