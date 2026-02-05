Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Nachmittag leichter

Der LUS-DAX zeigt sich am Donnerstag schwächer.

Am Donnerstag notiert der LUS-DAX um 15:57 Uhr via XETRA 1,10 Prozent schwächer bei 24 401,00 Punkten.

Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 24 275,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 24 674,00 Punkten.

LUS-DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 05.01.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24 854,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.11.2025, lag der LUS-DAX bei 24 101,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.02.2025, betrug der LUS-DAX-Kurs 21 640,00 Punkte.

Der Index sank seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,672 Prozent. Bei 25 509,50 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 24 214,00 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Infineon (+ 2,44 Prozent auf 41,29 EUR), Deutsche Börse (+ 2,14 Prozent auf 210,30 EUR), SAP SE (+ 1,85 Prozent auf 170,30 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,23 Prozent auf 378,30 EUR) und GEA (+ 1,05 Prozent auf 62,50 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Rheinmetall (-4,85 Prozent auf 1 598,00 EUR), Volkswagen (VW) vz (-4,48 Prozent auf 101,25 EUR), BMW (-3,91 Prozent auf 87,48 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3,74 Prozent auf 58,67 EUR) und Siemens Healthineers (-3,06 Prozent auf 41,49 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 3 949 277 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX nimmt die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 203,415 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,40 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,94 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

