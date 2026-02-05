Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|Index-Performance
|
05.02.2026 15:59:20
Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Nachmittag leichter
Am Donnerstag notiert der LUS-DAX um 15:57 Uhr via XETRA 1,10 Prozent schwächer bei 24 401,00 Punkten.
Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 24 275,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 24 674,00 Punkten.
LUS-DAX-Performance seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 05.01.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24 854,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.11.2025, lag der LUS-DAX bei 24 101,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.02.2025, betrug der LUS-DAX-Kurs 21 640,00 Punkte.
Der Index sank seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,672 Prozent. Bei 25 509,50 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 24 214,00 Zählern.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX
Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Infineon (+ 2,44 Prozent auf 41,29 EUR), Deutsche Börse (+ 2,14 Prozent auf 210,30 EUR), SAP SE (+ 1,85 Prozent auf 170,30 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,23 Prozent auf 378,30 EUR) und GEA (+ 1,05 Prozent auf 62,50 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Rheinmetall (-4,85 Prozent auf 1 598,00 EUR), Volkswagen (VW) vz (-4,48 Prozent auf 101,25 EUR), BMW (-3,91 Prozent auf 87,48 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3,74 Prozent auf 58,67 EUR) und Siemens Healthineers (-3,06 Prozent auf 41,49 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 3 949 277 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX nimmt die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 203,415 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,40 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,94 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
06.02.26
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 letztendlich in Grün (finanzen.at)
|
06.02.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: So steht der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
06.02.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 am Freitagmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
05.02.26
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
05.02.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
05.02.26
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 verbucht Abschläge (finanzen.at)
|
05.02.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
05.02.26
|DAX aktuell: DAX verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.at)
Analysen zu SAP SE
|04.02.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.26
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.26
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.26
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.04.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|07.03.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|07.02.25
|SAP Hold
|Warburg Research
|28.01.25
|SAP Halten
|DZ BANK
|28.01.25
|SAP Hold
|Warburg Research
|10.01.25
|SAP Hold
|Warburg Research
|22.10.24
|SAP Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Beiersdorf AG
|103,25
|-1,05%
|BMW AG
|88,48
|-0,09%
|Deutsche Börse AG
|215,10
|0,84%
|Deutsche Telekom AG
|30,26
|-0,88%
|GEA
|62,65
|0,48%
|Infineon AG
|42,29
|2,75%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|58,66
|-0,58%
|MTU Aero Engines AG
|380,20
|0,85%
|Porsche Automobil Holding SE
|35,43
|0,03%
|Rheinmetall AG
|1 604,00
|0,41%
|SAP SE
|171,66
|2,39%
|Siemens AG
|251,80
|2,96%
|Siemens Healthineers AG
|41,41
|-2,20%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|100,90
|-0,74%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|24 775,00
|1,53%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.