Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart in Rot

Am Donnerstag verbucht der LUS-DAX um 09:27 Uhr via XETRA Verluste in Höhe von 0,07 Prozent auf 15 239,00 Punkte.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 15 213,50 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 15 290,00 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX wies vor einem Monat, am 28.08.2023, einen Wert von 15 818,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 28.06.2023, lag der LUS-DAX noch bei 15 973,00 Punkten. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 28.09.2022, bei 12 289,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 stieg der Index bereits um 8,42 Prozent. Bei 18 246,00 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Bei 13 869,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Sartorius vz (+ 1,01 Prozent auf 319,20 EUR), Heidelberg Materials (+ 0,97 Prozent auf 73,18 EUR), Siemens Healthineers (+ 0,89 Prozent auf 47,68 EUR), QIAGEN (+ 0,80 Prozent auf 37,63 EUR) und Fresenius SE (+ 0,76 Prozent auf 29,25 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Zalando (-1,60 Prozent auf 20,85 EUR), adidas (-1,26 Prozent auf 155,64 EUR), Porsche Automobil vz (-1,20 Prozent auf 46,14 EUR), Symrise (-0,92 Prozent auf 88,06 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,83 Prozent auf 107,98 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 342 884 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 141,510 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Titel

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert mit 2,69 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Im Index bietet die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,00 Prozent die höchste Dividendenrendite.

