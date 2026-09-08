Infineon Aktie

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WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

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LUS-DAX-Performance im Blick 08.09.2026 09:28:53

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start leichter

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start leichter

Der LUS-DAX notiert heute trotz positivem Vortag im Minus.

Am Dienstag tendiert der LUS-DAX um 09:25 Uhr via XETRA 0,23 Prozent schwächer bei 25 944,00 Punkten.

Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 25 884,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 25 992,00 Punkten.

LUS-DAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, mit 26 364,00 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 08.06.2026, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 24 569,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.09.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 23 804,00 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 5,61 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 26 616,00 Punkte. Bei 21 861,50 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Scout24 (+ 1,92 Prozent auf 76,85 EUR), Rheinmetall (+ 1,88 Prozent auf 1 040,00 EUR), Fresenius SE (+ 1,33 Prozent auf 43,87 EUR), Deutsche Börse (+ 1,08 Prozent auf 281,50 EUR) und Beiersdorf (+ 0,87 Prozent auf 76,26 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen Infineon (-2,58 Prozent auf 59,22 EUR), Continental (-1,88 Prozent auf 71,04 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,46 Prozent auf 47,40 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,06 Prozent auf 80,16 EUR) und Heidelberg Materials (-0,97 Prozent auf 163,45 EUR).

Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 281 763 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 214,312 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,69 erwartet. Die Vonovia SE-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,85 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Aktien in diesem Artikel

Beiersdorf AG 76,98 1,99% Beiersdorf AG
Continental AG 72,16 0,31% Continental AG
Deutsche Börse AG 277,70 -0,68% Deutsche Börse AG
Fresenius SE & Co. KGaA 45,19 5,55% Fresenius SE & Co. KGaA
Heidelberg Materials 163,80 -0,82% Heidelberg Materials
Henkel KGaA Vz. 76,60 0,66% Henkel KGaA Vz.
Infineon AG 58,60 -3,78% Infineon AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 48,28 0,49% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Rheinmetall AG 1 032,60 0,96% Rheinmetall AG
SAP SE 182,40 0,07% SAP SE
Scout24 74,95 -0,13% Scout24
Volkswagen (VW) AG Vz. 83,20 3,00% Volkswagen (VW) AG Vz.
Vonovia SE 18,70 -0,16% Vonovia SE

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