Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|LUS-DAX-Performance im Blick
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08.09.2026 09:28:53
Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start leichter
Am Dienstag tendiert der LUS-DAX um 09:25 Uhr via XETRA 0,23 Prozent schwächer bei 25 944,00 Punkten.
Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 25 884,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 25 992,00 Punkten.
LUS-DAX-Performance seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, mit 26 364,00 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 08.06.2026, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 24 569,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.09.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 23 804,00 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 5,61 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 26 616,00 Punkte. Bei 21 861,50 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
LUS-DAX-Tops und -Flops
Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Scout24 (+ 1,92 Prozent auf 76,85 EUR), Rheinmetall (+ 1,88 Prozent auf 1 040,00 EUR), Fresenius SE (+ 1,33 Prozent auf 43,87 EUR), Deutsche Börse (+ 1,08 Prozent auf 281,50 EUR) und Beiersdorf (+ 0,87 Prozent auf 76,26 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen Infineon (-2,58 Prozent auf 59,22 EUR), Continental (-1,88 Prozent auf 71,04 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,46 Prozent auf 47,40 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,06 Prozent auf 80,16 EUR) und Heidelberg Materials (-0,97 Prozent auf 163,45 EUR).
Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX
Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 281 763 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 214,312 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,69 erwartet. Die Vonovia SE-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,85 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Infineon Buy
|Warburg Research
|27.08.26
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|07.09.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Infineon Buy
|Warburg Research
|27.08.26
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|07.09.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Infineon Buy
|Warburg Research
|27.08.26
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|05.08.26
|Infineon Hold
|Warburg Research
|02.07.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|05.06.26
|Infineon Hold
|Warburg Research
|07.05.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Beiersdorf AG
|76,98
|1,99%
|Continental AG
|72,16
|0,31%
|Deutsche Börse AG
|277,70
|-0,68%
|Fresenius SE & Co. KGaA
|45,19
|5,55%
|Heidelberg Materials
|163,80
|-0,82%
|Henkel KGaA Vz.
|76,60
|0,66%
|Infineon AG
|58,60
|-3,78%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|48,28
|0,49%
|Rheinmetall AG
|1 032,60
|0,96%
|SAP SE
|182,40
|0,07%
|Scout24
|74,95
|-0,13%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|83,20
|3,00%
|Vonovia SE
|18,70
|-0,16%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|25 943,00
|-0,24%