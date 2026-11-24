Am Dienstag steht der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,95 Prozent im Minus bei 29 017,72 Punkten. Der Wert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 324,195 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der MDAX 0,010 Prozent leichter bei 29 293,23 Punkten, nach 29 296,26 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag heute bei 28 940,46 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 29 371,74 Punkten erreichte.

So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, erreichte der MDAX einen Stand von 29 876,31 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.08.2026, wies der MDAX einen Wert von 32 031,55 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 24.11.2025, notierte der MDAX bei 28 618,54 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 fiel der Index bereits um 6,33 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der MDAX bislang 33 547,52 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Punkten registriert.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell flatexDEGIRO (+ 6,21 Prozent auf 24,62 EUR), HENSOLDT (+ 2,71 Prozent auf 78,94 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 2,18 Prozent auf 74,90 EUR), United Internet (+ 2,15 Prozent auf 24,68 EUR) und Ströer SE (+ 1,80 Prozent auf 37,36 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen Aurubis (-12,92 Prozent auf 110,50 EUR), AIXTRON SE (-9,96 Prozent auf 28,85 EUR), Salzgitter (-8,10 Prozent auf 42,86 EUR), LANXESS (-3,73 Prozent auf 11,10 EUR) und thyssenkrupp (-3,70 Prozent auf 10,01 EUR).

Die teuersten Unternehmen im MDAX

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 1 398 793 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 38,303 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Aktien

In diesem Jahr verzeichnet die TUI-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,26 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at