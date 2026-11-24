Der MDAX zeigt sich am zweiten Tag der Woche mit negativen Notierungen.

Am Dienstag tendiert der MDAX um 15:42 Uhr via XETRA 1,05 Prozent tiefer bei 28 988,62 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 324,195 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,010 Prozent auf 29 293,23 Punkte an der Kurstafel, nach 29 296,26 Punkten am Vortag.

Bei 28 858,95 Einheiten erreichte der MDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 29 371,74 Punkten den höchsten Stand markierte.

MDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, bei 29 876,31 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.08.2026, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 32 031,55 Punkten gehandelt. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 24.11.2025, den Wert von 28 618,54 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 6,43 Prozent zurück. Das MDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Zählern verzeichnet.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell flatexDEGIRO (+ 4,66 Prozent auf 24,26 EUR), Ströer SE (+ 3,87 Prozent auf 38,12 EUR), RENK (+ 3,55 Prozent auf 32,42 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 2,32 Prozent auf 75,00 EUR) und IONOS (+ 2,21 Prozent auf 34,30 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen AIXTRON SE (-11,89 Prozent auf 28,23 EUR), Aurubis (-11,03 Prozent auf 112,90 EUR), Salzgitter (-9,52 Prozent auf 42,20 EUR), JENOPTIK (-4,99 Prozent auf 34,26 EUR) und Siltronic (-4,39 Prozent auf 52,25 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Aroundtown SA-Aktie. 1 938 526 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 38,303 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel

Im MDAX hat die TUI-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 8,26 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at