AUMOVIO Aktie
WKN DE: AUM0V1 / ISIN: DE000AUM0V10
|MDAX-Kursentwicklung
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06.08.2026 15:58:25
Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX am Donnerstagnachmittag in Rot
Am Donnerstag gibt der MDAX um 15:42 Uhr via XETRA um 0,21 Prozent auf 32 358,59 Punkte nach. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 359,230 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der MDAX 0,159 Prozent schwächer bei 32 374,81 Punkten, nach 32 426,33 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des MDAX lag heute bei 32 288,93 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 32 540,20 Punkten erreichte.
So bewegt sich der MDAX seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn kletterte der MDAX bereits um 0,411 Prozent. Vor einem Monat, am 06.07.2026, lag der MDAX-Kurs bei 33 291,24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.05.2026, notierte der MDAX bei 31 779,41 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.08.2025, wies der MDAX einen Stand von 30 963,77 Punkten auf.
Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,45 Prozent. Das MDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
MDAX-Tops und -Flops
Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell RENK (+ 5,13 Prozent auf 50,99 EUR), Nordex (+ 3,83 Prozent auf 39,58 EUR), HENSOLDT (+ 2,93 Prozent auf 90,04 EUR), KION GROUP (+ 2,47 Prozent auf 41,55 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 2,14 Prozent auf 90,50 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil Aurubis (-6,16 Prozent auf 179,90 EUR), IONOS (-5,81 Prozent auf 30,14 EUR), AUMOVIO (-5,43 Prozent auf 36,55 EUR), AUTO1 (-4,95 Prozent auf 21,10 EUR) und Schaeffler (-3,19 Prozent auf 7,29 EUR).
Welche MDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Aktuell weist die DEUTZ-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 1 918 541 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX mit 38,763 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
MDAX-Fundamentaldaten
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,30 erwartet. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,47 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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