Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX am Donnerstagnachmittag leichter

Der MDAX verliert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr 0,29 Prozent auf 31 765,48 Punkte. Insgesamt kommt der MDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 369,252 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,047 Prozent auf 31 842,77 Punkte an der Kurstafel, nach 31 857,74 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 32 098,69 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 31 696,57 Zählern.

MDAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang ein Plus von 1,88 Prozent. Vor einem Monat, am 21.04.2026, lag der MDAX-Kurs bei 31 347,93 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, den Wert von 31 823,39 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 21.05.2025, den Stand von 30 442,89 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,54 Prozent nach oben. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 32 383,56 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 26 803,25 Zählern.

Gewinner und Verlierer im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell Ströer SE (+ 8,20 Prozent auf 37,48 EUR), Aurubis (+ 2,36 Prozent auf 194,80 EUR), Sartorius vz (+ 2,19 Prozent auf 233,00 EUR), HENSOLDT (+ 2,14 Prozent auf 89,68 EUR) und Schaeffler (+ 2,02 Prozent auf 9,09 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-3,06 Prozent auf 45,02 EUR), IONOS (-2,92 Prozent auf 27,90 EUR), TAG Immobilien (-2,75 Prozent auf 14,15 EUR), HOCHTIEF (-2,74 Prozent auf 468,20 EUR) und Bilfinger SE (-2,64 Prozent auf 86,50 EUR).

Welche Aktien im MDAX den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 2 349 470 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Porsche vz-Aktie mit 40,526 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.

KGV und Dividende der MDAX-Aktien

Die Aroundtown SA-Aktie hat mit 5,37 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,96 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at