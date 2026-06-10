Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX am Nachmittag in der Verlustzone

Am Mittwoch verbucht der MDAX um 15:42 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 0,64 Prozent auf 31 439,77 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 377,385 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der MDAX 0,209 Prozent tiefer bei 31 576,34 Punkten, nach 31 642,54 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des MDAX betrug 31 705,95 Punkte, das Tagestief hingegen 31 019,64 Zähler.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang ein Minus von 2,02 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, den Stand von 31 181,06 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.03.2026, bewegte sich der MDAX bei 29 723,08 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.06.2025, wies der MDAX einen Wert von 30 548,82 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,48 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Zählern registriert.

Gewinner und Verlierer im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit FUCHS SE VZ (+ 2,07 Prozent auf 39,38 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 1,96 Prozent auf 48,88 EUR), freenet (+ 1,66 Prozent auf 25,78 EUR), Aroundtown SA (+ 1,63 Prozent auf 2,24 EUR) und Schaeffler (+ 1,61 Prozent auf 9,45 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen Aurubis (-5,51 Prozent auf 186,80 EUR), Salzgitter (-5,37 Prozent auf 53,80 EUR), Nordex (-3,56 Prozent auf 37,92 EUR), thyssenkrupp (-3,36 Prozent auf 10,51 EUR) und Nemetschek SE (-3,28 Prozent auf 60,45 EUR).

MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 873 109 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 43,391 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte

Die Aroundtown SA-Aktie hat mit 5,27 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. freenet lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,96 Prozent.

Redaktion finanzen.at