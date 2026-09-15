Porsche Automobil Aktie

Porsche Automobil für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038

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Index im Blick 15.09.2026 09:29:37

Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX beginnt Handel im Minus

Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX beginnt Handel im Minus

Der MDAX bewegt sich am Morgen nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Am Dienstag notiert der MDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,64 Prozent leichter bei 30 859,24 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 352,144 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,161 Prozent auf 31 007,02 Punkte an der Kurstafel, nach 31 057,16 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der MDAX bei 31 007,02 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 30 857,96 Punkten.

MDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wurde der MDAX mit 32 464,39 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 15.06.2026, betrug der MDAX-Kurs 32 582,63 Punkte. Der MDAX lag vor einem Jahr, am 15.09.2025, bei 30 469,96 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,389 Prozent abwärts. Das MDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit AUTO1 (+ 1,53 Prozent auf 19,27 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,01 Prozent auf 65,30 EUR), PUMA SE (+ 0,55 Prozent auf 21,83 EUR), freenet (+ 0,40 Prozent auf 25,12 EUR) und Sartorius vz (+ 0,39 Prozent auf 228,80 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen DEUTZ (-6,10 Prozent auf 11,54 EUR), LANXESS (-6,00 Prozent auf 13,16 EUR), DWS Group GmbH (-4,39 Prozent auf 71,80 EUR), Evonik (-3,29 Prozent auf 17,37 EUR) und flatexDEGIRO (-1,94 Prozent auf 30,32 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im MDAX ist die DEUTZ-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 507 560 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 40,084 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,39 erwartet. Mit 8,15 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Die Tops und Flops im MDAX?
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Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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09.07.26 DWS Group Sell Goldman Sachs Group Inc.
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Aktien in diesem Artikel

AUTO1 19,13 -0,42% AUTO1
DEUTZ AG 11,74 -1,59% DEUTZ AG
DWS Group GmbH & Co. KGaA 71,80 -4,58% DWS Group GmbH & Co. KGaA
Evonik AG 17,40 -2,85% Evonik AG
flatexDEGIRO AG 30,10 -2,78% flatexDEGIRO AG
freenet AG 25,08 -0,16% freenet AG
LANXESS AG 13,21 -5,51% LANXESS AG
Porsche Automobil Holding SE 28,99 -0,82% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 44,63 -0,65% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
PUMA SE 21,86 0,14% PUMA SE
Sartorius AG Vz. 228,30 0,31% Sartorius AG Vz.
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 64,85 -0,92% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
thyssenkrupp AG 14,82 -2,02% thyssenkrupp AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 30 804,53 -0,81%

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