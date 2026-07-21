Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX beginnt Handel mit Verlusten

Der MDAX fällt nach den Gewinnen vom Vortag am zweiten Tag der Woche in die Verlustzone.

Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,22 Prozent schwächer bei 31 610,45 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 350,697 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,123 Prozent auf 31 719,68 Punkte an der Kurstafel, nach 31 680,71 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag am Dienstag bei 31 610,20 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 31 745,19 Punkten erreichte.

MDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, bei 32 638,42 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.04.2026, stand der MDAX bei 31 347,93 Punkten. Der MDAX wies vor einem Jahr, am 21.07.2025, einen Wert von 31 339,69 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 2,04 Prozent zu Buche. Das MDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 26 803,25 Punkte.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit JENOPTIK (+ 2,44 Prozent auf 39,50 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2,24 Prozent auf 155,40 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,89 Prozent auf 78,35 EUR), AIXTRON SE (+ 1,71 Prozent auf 39,86 EUR) und HENSOLDT (+ 1,36 Prozent auf 76,22 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen Sartorius vz (-2,99 Prozent auf 230,30 EUR), IONOS (-1,57 Prozent auf 30,12 EUR), Nordex (-1,45 Prozent auf 40,80 EUR), RATIONAL (-1,27 Prozent auf 623,00 EUR) und United Internet (-1,16 Prozent auf 23,76 EUR).

Welche MDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 275 760 Aktien gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 39,997 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Fokus

Unter den MDAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 2,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,31 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at