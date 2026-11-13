Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX fällt zum Ende des Freitagshandels zurück

Zum Handelsende bewegte sich der MDAX im XETRA-Handel 0,48 Prozent schwächer bei 30 710,92 Punkten. Damit kommen die im MDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 348,150 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,316 Prozent leichter bei 30 760,68 Punkten, nach 30 858,13 Punkten am Vortag.

Bei 30 616,06 Einheiten erreichte der MDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 30 776,14 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gewann der MDAX bereits um 0,296 Prozent. Vor einem Monat, am 13.10.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 30 020,49 Punkten. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 13.08.2026, einen Stand von 32 264,86 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.11.2025, wurde der MDAX mit 29 610,57 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 0,868 Prozent zurück. Der MDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell IONOS (+ 4,20 Prozent auf 37,68 EUR), United Internet (+ 1,78 Prozent auf 25,22 EUR), CTS Eventim (+ 1,67 Prozent auf 61,00 EUR), Evonik (+ 1,52 Prozent auf 21,32 EUR) und HELLA GmbH (+ 1,22 Prozent auf 66,20 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil AIXTRON SE (-4,66 Prozent auf 32,14 EUR), JENOPTIK (-4,45 Prozent auf 36,10 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-4,26 Prozent auf 48,30 EUR), Siltronic (-3,08 Prozent auf 55,00 EUR) und AUMOVIO (-2,94 Prozent auf 31,35 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 4 260 060 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 40,899 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der MDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,58 erwartet. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,17 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at