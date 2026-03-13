Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX gibt nach

Am Freitag fällt der MDAX um 15:41 Uhr via XETRA um 0,79 Prozent auf 29 013,81 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 348,650 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,505 Prozent auf 29 095,70 Punkte an der Kurstafel, nach 29 243,41 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 28 747,26 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 29 245,47 Punkten verzeichnete.

MDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den MDAX bereits um 0,146 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 13.02.2026, bewegte sich der MDAX bei 31 299,04 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, erreichte der MDAX einen Stand von 29 959,19 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 13.03.2025, den Wert von 28 470,09 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,35 Prozent abwärts. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 32 383,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 28 488,77 Punkten markiert.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell AUTO1 (+ 3,40 Prozent auf 16,73 EUR), TeamViewer (+ 2,49 Prozent auf 4,69 EUR), flatexDEGIRO (+ 2,44 Prozent auf 33,60 EUR), RTL (+ 2,07 Prozent auf 37,05 EUR) und Nemetschek SE (+ 2,04 Prozent auf 70,15 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil thyssenkrupp (-5,66 Prozent auf 7,83 EUR), United Internet (-4,97 Prozent auf 26,02 EUR), KION GROUP (-3,50 Prozent auf 46,34 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-3,50 Prozent auf 40,28 EUR) und Aurubis (-3,34 Prozent auf 156,50 EUR).

MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 565 019 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 33,698 Mrd. Euro heraus.

MDAX-Fundamentalkennzahlen

Im MDAX verzeichnet die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die freenet-Aktie mit 7,70 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at