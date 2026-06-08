Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX gibt zum Handelsstart nach

Der MDAX fällt im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 1,91 Prozent auf 31 847,86 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 380,125 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 1,17 Prozent auf 32 086,32 Punkte an der Kurstafel, nach 32 466,60 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 31 840,40 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 32 098,70 Punkten.

MDAX seit Jahresbeginn

Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 08.05.2026, den Stand von 31 181,06 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, erreichte der MDAX einen Wert von 29 482,78 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, lag der MDAX bei 30 875,14 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 2,80 Prozent aufwärts. Der MDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Punkten registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit RTL (+ 1,27 Prozent auf 31,95 EUR), Porsche vz (+ 1,17 Prozent auf 47,41 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 0,41 Prozent auf 48,52 EUR), K+S (+ 0,21 Prozent auf 14,23 EUR) und HUGO BOSS (+ 0,03 Prozent auf 35,77 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen AIXTRON SE (-6,22 Prozent auf 51,24 EUR), CTS Eventim (-4,70 Prozent auf 51,75 EUR), LANXESS (-4,62 Prozent auf 15,49 EUR), KION GROUP (-4,11 Prozent auf 38,74 EUR) und Jungheinrich (-3,81 Prozent auf 22,74 EUR) unter Druck.

MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 395 970 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX hat die Porsche vz-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 42,084 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,55 erwartet. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,07 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at