19.01.2026 15:58:43
Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX legt nachmittags den Rückwärtsgang ein
Am Montag tendiert der MDAX um 15:41 Uhr via XETRA 1,46 Prozent tiefer bei 31 433,91 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 375,862 Mrd. Euro wert. In den Montagshandel ging der MDAX 0,745 Prozent leichter bei 31 661,47 Punkten, nach 31 899,26 Punkten am Vortag.
Der MDAX erreichte am Montag sein Tagestief bei 31 384,45 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 31 671,12 Punkten lag.
MDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Noch vor einem Monat, am 19.12.2025, wies der MDAX einen Stand von 30 361,46 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wurde der MDAX mit 29 512,77 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, bei 25 834,72 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,47 Prozent nach oben. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 32 383,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 30 715,23 Zählern erreicht.
Top- und Flop-Aktien im MDAX
Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit K+S (+ 1,97 Prozent auf 13,45 EUR), Aurubis (+ 1,84 Prozent auf 149,60 EUR), freenet (+ 0,85 Prozent auf 28,56 EUR), Nordex (+ 0,56 Prozent auf 32,32 EUR) und thyssenkrupp (+ 0,48 Prozent auf 10,37 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen WACKER CHEMIE (-5,15 Prozent auf 67,25 EUR), Carl Zeiss Meditec (-4,31 Prozent auf 37,74 EUR), LANXESS (-4,18 Prozent auf 16,95 EUR), AIXTRON SE (-4,03 Prozent auf 19,16 EUR) und Bechtle (-3,91 Prozent auf 43,20 EUR).
MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 525 068 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 36,235 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der MDAX-Mitglieder im Fokus
Im MDAX weist die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Evonik-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,66 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
