Fielmann Aktie
WKN: 577220 / ISIN: DE0005772206
|MDAX-Kursentwicklung
|
05.03.2026 17:58:38
Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX letztendlich im Minus
Am Donnerstag tendierte der MDAX via XETRA schlussendlich 2,30 Prozent leichter bei 29 659,55 Punkten. Damit kommen die im MDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 356,449 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,040 Prozent auf 30 345,03 Punkte an der Kurstafel, nach 30 357,28 Punkten am Vortag.
Der MDAX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 29 641,89 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 30 560,92 Punkten lag.
MDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verbucht der MDAX bislang einen Verlust von 3,76 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.02.2026, lag der MDAX bei 31 434,51 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.12.2025, wies der MDAX 29 696,45 Punkte auf. Der MDAX lag noch vor einem Jahr, am 05.03.2025, bei 29 763,14 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 gab der Index bereits um 4,26 Prozent nach. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des MDAX bereits bei 32 383,56 Punkten. Bei 29 490,02 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Das sind die Tops und Flops im MDAX
Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit PUMA SE (+ 4,48 Prozent auf 22,62 EUR), CTS Eventim (+ 3,27 Prozent auf 67,95 EUR), Fielmann (+ 2,46 Prozent auf 43,80 EUR), Evonik (+ 1,59 Prozent auf 14,06 EUR) und IONOS (+ 1,58 Prozent auf 22,50 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil RENK (-11,41 Prozent auf 52,00 EUR), HENSOLDT (-8,65 Prozent auf 71,85 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-7,92 Prozent auf 90,15 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-5,96 Prozent auf 44,20 EUR) und AIXTRON SE (-4,34 Prozent auf 29,09 EUR).
Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 9 774 619 Aktien gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 35,310 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Diese Dividenden zahlen die MDAX-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,36 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,59 Prozent an der Spitze im Index.
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|29,42
|0,34%
|CTS Eventim
|68,40
|0,74%
|Evonik AG
|13,92
|-0,71%
|Fielmann AG
|43,90
|0,57%
|freenet AG
|27,46
|-1,08%
|HENSOLDT
|74,55
|1,29%
|IONOS
|22,90
|2,23%
|Lufthansa AG
|8,39
|2,04%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|38,76
|-0,28%
|PUMA SE
|22,98
|1,14%
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|44,94
|1,08%
|RENK
|55,34
|3,09%
|TeamViewer
|4,66
|2,10%
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|93,80
|1,68%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt etwas nach: ATX versucht sich an Erholung -- DAX mit Gewinnen -- Asiens Börsen erneut fester
Am heimischen Aktienmarkt sind leichte Gewinne zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt geht es ebenfalls nach oben. Die Börsen in Fernost zeigen sich am Freitag mehrheitlich höher.