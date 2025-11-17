Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX liegt mittags im Minus

Am Montag fällt der MDAX um 12:09 Uhr via XETRA um 0,71 Prozent auf 29 204,04 Punkte. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 344,444 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,069 Prozent fester bei 29 432,61 Punkten, nach 29 412,36 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 29 445,69 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 29 192,94 Punkten verzeichnete.

MDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 17.10.2025, wurde der MDAX auf 29 512,77 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, einen Stand von 30 951,69 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 15.11.2024, bei 26 411,07 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 13,55 Prozent aufwärts. Bei 31 754,30 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Bei 23 135,20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell Bilfinger SE (+ 2,78 Prozent auf 99,75 EUR), Jungheinrich (+ 1,96 Prozent auf 32,30 EUR), HENSOLDT (+ 1,31 Prozent auf 85,25 EUR), HelloFresh (+ 1,04 Prozent auf 5,81 EUR) und KION GROUP (+ 0,80 Prozent auf 62,90 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen Delivery Hero (-3,51 Prozent auf 16,36 EUR), LANXESS (-2,80 Prozent auf 17,33 EUR), Bechtle (-2,69 Prozent auf 39,02 EUR), Gerresheimer (-2,43 Prozent auf 24,10 EUR) und Lufthansa (-2,14 Prozent auf 7,69 EUR).

Welche Aktien im MDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 567 038 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 41,396 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,51 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 17,03 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at