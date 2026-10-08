Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX mittags leichter

Heute ziehen sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Der MDAX fällt im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 1,32 Prozent auf 29 713,56 Punkte zurück. Damit sind die im MDAX enthaltenen Werte 338,785 Mrd. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der MDAX 0,645 Prozent leichter bei 29 918,23 Punkten, nach 30 112,41 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 29 673,51 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 29 918,23 Einheiten.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang ein Minus von 2,42 Prozent. Vor einem Monat, am 08.09.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 32 544,30 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.07.2026, wurde der MDAX auf 31 516,35 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 08.10.2025, stand der MDAX noch bei 30 848,82 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 4,09 Prozent abwärts. Das MDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell flatexDEGIRO (+ 1,89 Prozent auf 25,92 EUR), RTL (+ 1,58 Prozent auf 28,85 EUR), CTS Eventim (+ 0,99 Prozent auf 56,35 EUR), FUCHS SE VZ (+ 0,74 Prozent auf 43,82 EUR) und Bechtle (+ 0,70 Prozent auf 34,62 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil AUMOVIO (-6,39 Prozent auf 35,15 EUR), Salzgitter (-4,04 Prozent auf 43,74 EUR), Siltronic (-3,99 Prozent auf 80,60 EUR), thyssenkrupp (-3,50 Prozent auf 12,95 EUR) und AIXTRON SE (-3,39 Prozent auf 36,76 EUR).

Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 919 703 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 37,857 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Werte

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert mit 2,76 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,02 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at