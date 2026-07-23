Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX nachmittags schwächer

Um 15:42 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 0,68 Prozent leichter bei 31 764,65 Punkten. Die MDAX-Mitglieder sind damit 351,603 Mrd. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,275 Prozent auf 31 893,92 Punkte an der Kurstafel, nach 31 982,03 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 31 968,34 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 31 602,14 Einheiten.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang Gewinne von 0,066 Prozent. Der MDAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 23.06.2026, bei 32 129,10 Punkten. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 23.04.2026, einen Stand von 30 851,74 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 23.07.2025, bewegte sich der MDAX bei 31 512,25 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,53 Prozent nach oben. Das MDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 33 547,52 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Punkten markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell TRATON (+ 9,76 Prozent auf 40,04 EUR), HENSOLDT (+ 3,67 Prozent auf 80,12 EUR), RENK (+ 2,15 Prozent auf 45,79 EUR), K+S (+ 1,90 Prozent auf 14,47 EUR) und Evonik (+ 1,32 Prozent auf 16,90 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-4,28 Prozent auf 80,55 EUR), AUTO1 (-3,89 Prozent auf 23,20 EUR), PUMA SE (-3,56 Prozent auf 27,62 EUR), Siltronic (-3,38 Prozent auf 81,50 EUR) und Lufthansa (-2,68 Prozent auf 8,58 EUR).

Die meistgehandelten MDAX-Aktien

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 723 669 Aktien gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 41,205 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel

Die Porsche Automobil-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,25 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at