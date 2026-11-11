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Index-Performance 11.11.2026 12:26:35

Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Mittwochmittag schwächer

Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Mittwochmittag schwächer

Kaum verändert zeigt sich der MDAX derzeit.

Der MDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,14 Prozent leichter bei 30 991,33 Punkten. Insgesamt kommt der MDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 347,979 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,277 Prozent auf 31 120,43 Punkte an der Kurstafel, nach 31 034,35 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag am Mittwoch bei 30 964,18 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 31 322,59 Punkten erreichte.

MDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang ein Plus von 1,21 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, lag der MDAX bei 29 989,90 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.08.2026, wies der MDAX einen Wert von 32 224,89 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 11.11.2025, wies der MDAX einen Wert von 29 204,45 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 0,037 Prozent. Das Jahreshoch des MDAX steht derzeit bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell AIXTRON SE (+ 6,55 Prozent auf 33,83 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 6,49 Prozent auf 50,90 EUR), Siltronic (+ 5,87 Prozent auf 56,80 EUR), Elmos Semiconductor (+ 1,95 Prozent auf 115,20 EUR) und JENOPTIK (+ 1,83 Prozent auf 37,92 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen AUTO1 (-3,91 Prozent auf 15,71 EUR), RENK (-3,86 Prozent auf 34,39 EUR), Fraport (-2,69 Prozent auf 68,85 EUR), PUMA SE (-2,35 Prozent auf 26,55 EUR) und Ströer SE (-2,04 Prozent auf 38,34 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 1 267 486 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 41,359 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,77 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,44 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten
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Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com
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AIXTRON SE 33,34 -2,06% AIXTRON SE
AUTO1 15,49 -0,90% AUTO1
Elmos Semiconductor 116,40 0,17% Elmos Semiconductor
Fraport AG 68,75 0,15% Fraport AG
freenet AG 24,32 2,10% freenet AG
JENOPTIK AG 37,20 -2,26% JENOPTIK AG
Lufthansa AG 8,76 -1,11% Lufthansa AG
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 45,80 -0,95% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
PUMA SE 26,12 -1,21% PUMA SE
RENK 32,50 -5,28% RENK
Siltronic AG 55,40 -3,74% Siltronic AG
Ströer SE & Co. KGaA 39,78 3,49% Ströer SE & Co. KGaA
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 49,70 -4,33% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
thyssenkrupp AG 12,37 -2,29% thyssenkrupp AG
TUI AG 7,59 -2,04% TUI AG

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