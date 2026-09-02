TRATON Aktie
WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7
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02.09.2026 15:58:49
Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer
Am Mittwoch notiert der MDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,76 Prozent leichter bei 31 928,59 Punkten. Damit kommen die im MDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 362,174 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,483 Prozent leichter bei 32 017,79 Punkten, nach 32 173,26 Punkten am Vortag.
Bei 31 680,96 Einheiten erreichte der MDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 32 022,27 Punkten den höchsten Stand markierte.
So entwickelt sich der MDAX seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verlor der MDAX bereits um 2,98 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wies der MDAX einen Stand von 31 980,52 Punkten auf. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 02.06.2026, einen Stand von 32 947,80 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.09.2025, wurde der MDAX mit 29 604,64 Punkten berechnet.
Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 3,06 Prozent. Der MDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Heutige Tops und Flops im MDAX
Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell LANXESS (+ 2,20 Prozent auf 15,36 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 1,93 Prozent auf 84,70 EUR), Siltronic (+ 1,39 Prozent auf 76,65 EUR), RENK (+ 0,98 Prozent auf 45,00 EUR) und Aurubis (+ 0,81 Prozent auf 173,70 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil DEUTZ (-4,22 Prozent auf 12,04 EUR), flatexDEGIRO (-4,11 Prozent auf 36,36 EUR), TRATON (-3,57 Prozent auf 36,70 EUR), Porsche Automobil (-3,21 Prozent auf 27,41 EUR) und Nordex (-2,50 Prozent auf 35,92 EUR).
MDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert
Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 2 172 779 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 39,797 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
KGV und Dividende der MDAX-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,26 erwartet. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,44 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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