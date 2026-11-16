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Kursverlauf 16.11.2026 15:58:44

Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer

Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer

Das macht der MDAX.

Der MDAX gibt im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,16 Prozent auf 30 650,98 Punkte nach. Damit sind die enthaltenen Werte 345,146 Mrd. Euro wert. In den Montagshandel ging der MDAX 0,022 Prozent schwächer bei 30 693,08 Punkten, nach 30 699,96 Punkten am Vortag.

Bei 30 798,46 Einheiten erreichte der MDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 30 640,91 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 16.10.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 30 656,65 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wies der MDAX 32 464,39 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 29 412,36 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 1,06 Prozent nach unten. Das Jahreshoch des MDAX liegt derzeit bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit K+S (+ 3,15 Prozent auf 13,10 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 2,67 Prozent auf 77,00 EUR), HENSOLDT (+ 2,39 Prozent auf 82,34 EUR), RENK (+ 1,74 Prozent auf 33,33 EUR) und TAG Immobilien (+ 1,41 Prozent auf 11,52 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil Bechtle (-4,61 Prozent auf 32,30 EUR), AIXTRON SE (-3,24 Prozent auf 31,10 EUR), IONOS (-2,92 Prozent auf 36,58 EUR), Porsche vz (-2,89 Prozent auf 44,09 EUR) und Siltronic (-2,73 Prozent auf 53,50 EUR) unter Druck.

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 1 271 205 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 40,517 Mrd. Euro.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im MDAX weist die TUI-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 5,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,17 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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IONOS 37,06 -1,01% IONOS
K+S AG 12,91 1,10% K+S AG
Lufthansa AG 8,90 1,16% Lufthansa AG
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 43,88 -2,90% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
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