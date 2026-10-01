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Index im Fokus 01.10.2026 17:58:52

Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich letztendlich leichter

Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich letztendlich leichter

Der MDAX gab letztendlich nach.

Der MDAX tendierte im XETRA-Handel schlussendlich um 1,80 Prozent schwächer bei 30 288,85 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 345,265 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,615 Prozent auf 30 652,86 Punkte an der Kurstafel, nach 30 842,53 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag am Donnerstag bei 30 266,29 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 30 690,99 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang ein Minus von 2,55 Prozent. Vor einem Monat, am 01.09.2026, wurde der MDAX mit 32 173,26 Punkten berechnet. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 01.07.2026, den Stand von 32 056,64 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.10.2025, wurde der MDAX mit 30 459,59 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,23 Prozent abwärts. 33 547,52 Punkte markierten den Höchststand des MDAX im laufenden Jahr. Bei 26 803,25 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell IONOS (+ 1,90 Prozent auf 32,10 EUR), Ströer SE (+ 1,41 Prozent auf 35,96 EUR), Evonik (+ 1,18 Prozent auf 20,62 EUR), CTS Eventim (+ 1,13 Prozent auf 53,55 EUR) und HENSOLDT (+ 0,94 Prozent auf 76,96 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen thyssenkrupp (-6,28 Prozent auf 13,72 EUR), Salzgitter (-6,00 Prozent auf 47,80 EUR), Porsche vz (-5,45 Prozent auf 43,02 EUR), AUMOVIO (-4,69 Prozent auf 34,55 EUR) und Aurubis (-4,66 Prozent auf 153,40 EUR) unter Druck.

Welche MDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 360 578 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 40,535 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Fokus

Unter den MDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 2,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,02 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Historische Kursdaten
Die Tops und Flops im MDAX?

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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08:41 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
30.09.26 CTS Eventim Buy Jefferies & Company Inc.
30.09.26 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.09.26 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
28.09.26 CTS Eventim Buy UBS AG
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AUMOVIO 34,50 -0,58% AUMOVIO
Aurubis 155,30 1,64% Aurubis
CTS Eventim 54,50 1,77% CTS Eventim
Evonik AG 20,54 -0,29% Evonik AG
freenet AG 22,62 -0,44% freenet AG
HENSOLDT 79,58 3,03% HENSOLDT
IONOS 32,48 1,31% IONOS
Lufthansa AG 7,62 0,13% Lufthansa AG
Porsche Automobil Holding SE 24,76 0,08% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 43,56 1,07% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Salzgitter 48,30 0,67% Salzgitter
Ströer SE & Co. KGaA 36,04 0,78% Ströer SE & Co. KGaA
thyssenkrupp AG 14,17 2,76% thyssenkrupp AG

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MDAX 30 451,62 0,66%

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