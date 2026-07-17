Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich nachmittags schwächer

Am Freitag verbucht der MDAX um 15:41 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 1,13 Prozent auf 31 676,39 Punkte. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 352,219 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,514 Prozent auf 31 875,29 Punkte an der Kurstafel, nach 32 039,83 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 31 928,57 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 31 635,50 Punkten lag.

MDAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verlor der MDAX bereits um 0,208 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.06.2026, wies der MDAX einen Wert von 32 855,82 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 17.04.2026, lag der MDAX bei 31 952,10 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 17.07.2025, den Stand von 31 014,83 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,25 Prozent zu. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

MDAX-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell K+S (+ 3,17 Prozent auf 14,34 EUR), HENSOLDT (+ 3,06 Prozent auf 75,52 EUR), RENK (+ 2,52 Prozent auf 43,99 EUR), freenet (+ 1,67 Prozent auf 24,32 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 1,37 Prozent auf 81,50 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen AIXTRON SE (-7,89 Prozent auf 36,89 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-7,76 Prozent auf 76,65 EUR), Siltronic (-6,52 Prozent auf 83,15 EUR), Schaeffler (-5,24 Prozent auf 8,13 EUR) und Elmos Semiconductor (-4,48 Prozent auf 153,40 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 013 865 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX hat die Porsche vz-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 39,774 Mrd. Euro den größten Anteil.

MDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,79 erwartet. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,40 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at