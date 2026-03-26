Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich schlussendlich schwächer

Am Abend zogen sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Am Donnerstag gab der MDAX via XETRA schlussendlich um 1,91 Prozent auf 28 269,58 Punkte nach. Damit sind die im MDAX enthaltenen Werte 335,932 Mrd. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der MDAX 0,740 Prozent leichter bei 28 608,15 Punkten, nach 28 821,32 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 28 123,09 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 28 608,15 Einheiten.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang ein Plus von 3,63 Prozent. Vor einem Monat, am 26.02.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 31 452,62 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 30 302,78 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 26.03.2025, stand der MDAX noch bei 28 864,48 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 8,75 Prozent abwärts. Das MDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 32 383,56 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell LANXESS (+ 3,97 Prozent auf 17,02 EUR), Evonik (+ 1,76 Prozent auf 15,59 EUR), K+S (+ 1,56 Prozent auf 16,32 EUR), WACKER CHEMIE (+ 1,43 Prozent auf 81,50 EUR) und Sartorius vz (+ 1,13 Prozent auf 215,50 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil RENK (-8,48 Prozent auf 47,92 EUR), DEUTZ (-7,15 Prozent auf 8,37 EUR), HENSOLDT (-5,57 Prozent auf 69,50 EUR), Aroundtown SA (-5,33 Prozent auf 2,20 EUR) und flatexDEGIRO (-5,05 Prozent auf 30,86 EUR).

Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 729 593 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 33,069 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Werte

Die Aroundtown SA-Aktie präsentiert mit 4,48 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,86 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at