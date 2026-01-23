Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Handelsende schwächer

In Frankfurt war zum Handelsende ein stabiler Handel zu beobachten.

Am Freitag schloss der MDAX nahezu unverändert (minus 0,02 Prozent) bei 31 679,65 Punkten. Insgesamt kommt der MDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 365,771 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,144 Prozent tiefer bei 31 641,44 Punkten, nach 31 687,04 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 31 513,05 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 31 747,71 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den MDAX bereits um 0,057 Prozent nach oben. Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 23.12.2025, den Stand von 30 302,78 Punkten. Der MDAX lag vor drei Monaten, am 23.10.2025, bei 30 010,29 Punkten. Der MDAX stand noch vor einem Jahr, am 23.01.2025, bei 25 951,24 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2,26 Prozent. Das Jahreshoch des MDAX liegt derzeit bei 32 383,56 Punkten. 30 597,95 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit HENSOLDT (+ 4,72 Prozent auf 87,55 EUR), AUMOVIO (+ 4,22 Prozent auf 44,96 EUR), FUCHS SE VZ (+ 3,47) Prozent auf 39,32 EUR), RENK (+ 3,39 Prozent auf 59,45 EUR) und thyssenkrupp (+ 3,33 Prozent auf 11,31 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil PUMA SE (-14,11 Prozent auf 18,50 EUR), Aroundtown SA (-3,95 Prozent auf 2,48 EUR), Carl Zeiss Meditec (-3,34 Prozent auf 28,36 EUR), Lufthansa (-1,89 Prozent auf 8,80 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-1,66 Prozent auf 59,10 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 4 580 309 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Porsche vz-Aktie mit 38,048 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Fokus

2026 weist die Aroundtown SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Die Evonik-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,43 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

