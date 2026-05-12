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Kursverlauf 12.05.2026 09:29:22

Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Handelsstart schwächer

Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Handelsstart schwächer

Der MDAX fällt nach den Gewinnen vom Vortag heute in die Verlustzone.

Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 1,46 Prozent leichter bei 30 989,70 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 372,633 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der MDAX 0,842 Prozent tiefer bei 31 183,81 Punkten, nach 31 448,76 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 31 183,81 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 30 955,45 Einheiten.

MDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, lag der MDAX bei 30 382,28 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.02.2026, wies der MDAX einen Stand von 31 113,70 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 12.05.2025, erreichte der MDAX einen Wert von 29 785,72 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,032 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der MDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 32 383,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Punkten verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit JENOPTIK (+ 12,51 Prozent auf 40,84 EUR), IONOS (+ 4,13 Prozent auf 29,22 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 1,63 Prozent auf 74,70 EUR), K+S (+ 0,59 Prozent auf 15,30 EUR) und Porsche vz (+ 0,00 Prozent auf 44,98 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil AUTO1 (-4,54 Prozent auf 17,86 EUR), thyssenkrupp (-4,10 Prozent auf 9,88 EUR), United Internet (-3,81 Prozent auf 25,24 EUR), HOCHTIEF (-3,60 Prozent auf 522,00 EUR) und Delivery Hero (-3,22 Prozent auf 22,84 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die TUI-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 336 881 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von HOCHTIEF mit 41,308 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien

Die Aroundtown SA-Aktie hat mit 5,38 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Die freenet-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,39 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Historische Kursdaten
Die Tops und Flops im MDAX?
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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Aroundtown SA 2,44 -1,85% Aroundtown SA
AUTO1 20,16 10,28% AUTO1
Delivery Hero 26,00 7,04% Delivery Hero
freenet AG 27,00 -1,39% freenet AG
HOCHTIEF AG 515,00 2,79% HOCHTIEF AG
IONOS 28,62 -5,36% IONOS
JENOPTIK AG 44,46 13,30% JENOPTIK AG
K+S AG 15,52 0,32% K+S AG
Lufthansa AG 8,14 -3,78% Lufthansa AG
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 45,88 2,62% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
thyssenkrupp AG 10,39 4,75% thyssenkrupp AG
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 72,40 -2,95% TKMS thyssenkrupp Marine Systems
TUI AG 6,52 0,93% TUI AG
United Internet AG 26,72 -3,12% United Internet AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 31 400,41 1,26%

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