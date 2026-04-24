Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX sackt zum Start ab

Der MDAX fällt nach den Gewinnen vom Vortag heute in die Verlustzone.

Um 09:12 Uhr fällt der MDAX im XETRA-Handel um 0,61 Prozent auf 30 664,37 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 369,276 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,391 Prozent schwächer bei 30 731,08 Punkten in den Freitagshandel, nach 30 851,74 Punkten am Vortag.

Bei 30 656,95 Einheiten erreichte der MDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 30 734,94 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn fiel der MDAX bereits um 3,14 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 24.03.2026, lag der MDAX bei 28 125,11 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, lag der MDAX bei 31 746,12 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.04.2025, wies der MDAX einen Stand von 27 907,71 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 sank der Index bereits um 1,02 Prozent. 32 383,56 Punkte markierten den Höchststand des MDAX im laufenden Jahr. 26 803,25 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell FUCHS SE VZ (+ 2,34 Prozent auf 38,50 EUR), K+S (+ 2,16 Prozent auf 16,11 EUR), Sartorius vz (+ 1,12 Prozent auf 217,30 EUR), Nemetschek SE (+ 1,01 Prozent auf 65,20 EUR) und Bechtle (+ 0,96 Prozent auf 29,44 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen Schaeffler (-4,72 Prozent auf 8,07 EUR), flatexDEGIRO (-4,57 Prozent auf 32,16 EUR), HENSOLDT (-3,19 Prozent auf 75,92 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-2,05 Prozent auf 48,70 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-2,01 Prozent auf 82,80 EUR).

Welche Aktien im MDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die TUI-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 375 580 Aktien gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 37,274 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Blick

Die TUI-Aktie präsentiert mit 5,35 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,53 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at