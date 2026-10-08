Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX schwächer

Der MDAX zeigt sich derzeit mit negativen Notierungen.

Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 1,39 Prozent tiefer bei 29 694,91 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 338,785 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der MDAX 0,645 Prozent schwächer bei 29 918,23 Punkten, nach 30 112,41 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 29 599,99 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 29 918,23 Punkten verzeichnete.

MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn sank der MDAX bereits um 2,48 Prozent. Der MDAX notierte noch vor einem Monat, am 08.09.2026, bei 32 544,30 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.07.2026, stand der MDAX noch bei 31 516,35 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.10.2025, lag der MDAX bei 30 848,82 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 fiel der Index bereits um 4,15 Prozent. Bei 33 547,52 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 26 803,25 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit RTL (+ 3,17 Prozent auf 29,30 EUR), CTS Eventim (+ 2,15 Prozent auf 57,00 EUR), flatexDEGIRO (+ 2,04 Prozent auf 25,96 EUR), FUCHS SE VZ (+ 1,47 Prozent auf 44,14 EUR) und IONOS (+ 0,98 Prozent auf 32,94 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen AUMOVIO (-8,39 Prozent auf 34,40 EUR), AIXTRON SE (-4,78 Prozent auf 36,23 EUR), Siltronic (-4,65 Prozent auf 80,05 EUR), Sartorius vz (-4,35 Prozent auf 248,70 EUR) und thyssenkrupp (-3,50 Prozent auf 12,95 EUR).

Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 2 877 407 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 37,857 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die MDAX-Aktien auf

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,02 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at