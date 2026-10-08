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MDAX im Blick 08.10.2026 15:58:48

Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX schwächer

Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX schwächer

Der MDAX zeigt sich derzeit mit negativen Notierungen.

Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 1,39 Prozent tiefer bei 29 694,91 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 338,785 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der MDAX 0,645 Prozent schwächer bei 29 918,23 Punkten, nach 30 112,41 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 29 599,99 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 29 918,23 Punkten verzeichnete.

MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn sank der MDAX bereits um 2,48 Prozent. Der MDAX notierte noch vor einem Monat, am 08.09.2026, bei 32 544,30 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.07.2026, stand der MDAX noch bei 31 516,35 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.10.2025, lag der MDAX bei 30 848,82 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 fiel der Index bereits um 4,15 Prozent. Bei 33 547,52 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 26 803,25 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit RTL (+ 3,17 Prozent auf 29,30 EUR), CTS Eventim (+ 2,15 Prozent auf 57,00 EUR), flatexDEGIRO (+ 2,04 Prozent auf 25,96 EUR), FUCHS SE VZ (+ 1,47 Prozent auf 44,14 EUR) und IONOS (+ 0,98 Prozent auf 32,94 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen AUMOVIO (-8,39 Prozent auf 34,40 EUR), AIXTRON SE (-4,78 Prozent auf 36,23 EUR), Siltronic (-4,65 Prozent auf 80,05 EUR), Sartorius vz (-4,35 Prozent auf 248,70 EUR) und thyssenkrupp (-3,50 Prozent auf 12,95 EUR).

Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 2 877 407 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 37,857 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die MDAX-Aktien auf

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,02 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Die Tops und Flops im MDAX?
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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AIXTRON SE 35,98 -5,37% AIXTRON SE
AUMOVIO 34,10 -8,95% AUMOVIO
CTS Eventim 57,20 2,33% CTS Eventim
flatexDEGIRO AG 25,94 1,57% flatexDEGIRO AG
freenet AG 22,60 -1,22% freenet AG
FUCHS SE VZ 44,14 1,66% FUCHS SE VZ
IONOS 32,60 0,31% IONOS
Lufthansa AG 7,30 -2,51% Lufthansa AG
Porsche Automobil Holding SE 24,59 -2,88% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 41,11 -4,19% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
RTL 29,10 2,11% RTL
Sartorius AG Vz. 247,80 -4,80% Sartorius AG Vz.
Siltronic AG 78,80 -5,46% Siltronic AG
thyssenkrupp AG 12,94 -3,65% thyssenkrupp AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 29 506,83 -2,01%

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