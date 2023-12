Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX verbucht Verluste

Am Donnerstag verbucht der MDAX um 12:09 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 1,07 Prozent auf 26 452,11 Punkte. Der Börsenwert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 244,396 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,314 Prozent schwächer bei 26 653,72 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 26 737,58 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag am Donnerstag bei 26 275,94 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26 653,72 Punkten erreichte.

MDAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der MDAX bislang ein Minus von 0,153 Prozent. Vor einem Monat, am 07.11.2023, wies der MDAX einen Stand von 25 107,61 Punkten auf. Der MDAX wurde vor drei Monaten, am 07.09.2023, mit 27 160,83 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 07.12.2022, wurde der MDAX auf 25 263,08 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2023 gewann der Index bereits um 3,83 Prozent. Bei 29 815,39 Punkten verzeichnete der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 23 626,97 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell RATIONAL (+ 1,25 Prozent auf 608,50 EUR), Scout24 (+ 1,16 Prozent auf 64,32 EUR), HELLA GmbH (+ 0,62 Prozent auf 81,20 EUR), FUCHS PETROLUB SE VZ (+ 0,47 Prozent auf 38,60 EUR) und HelloFresh (+ 0,29 Prozent auf 15,55 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen Lufthansa (-3,97 Prozent auf 8,24 EUR), PUMA SE (-3,92 Prozent auf 56,86 EUR), thyssenkrupp (-3,74 Prozent auf 6,54 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (-3,28 Prozent auf 5,78 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-2,79 Prozent auf 130,85 EUR).

MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 4 167 383 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 17,366 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der MDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,33 erwartet. Mit 9,78 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

