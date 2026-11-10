Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX verbucht zum Ende des Dienstagshandels Abschläge

Schlussendlich beendete der MDAX den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,03 Prozent) bei 31 064,87 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 344,799 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,754 Prozent auf 31 307,02 Punkte an der Kurstafel, nach 31 072,75 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 31 488,77 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 31 055,85 Punkten.

MDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wies der MDAX 29 989,90 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 10.08.2026, bewegte sich der MDAX bei 32 251,14 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.11.2025, erreichte der MDAX einen Stand von 29 141,20 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,275 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des MDAX steht derzeit bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Punkten verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,05 Prozent auf 47,80 EUR), thyssenkrupp (+ 2,39 Prozent auf 12,62 EUR), LANXESS (+ 2,26 Prozent auf 13,10 EUR), Bechtle (+ 2,17 Prozent auf 33,88 EUR) und Siltronic (+ 2,00 Prozent auf 53,65 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil Elmos Semiconductor (-6,30 Prozent auf 113,00 EUR), AUTO1 (-4,94 Prozent auf 16,35 EUR), K+S (-4,54 Prozent auf 12,83 EUR), Porsche Automobil (-3,52 Prozent auf 25,21 EUR) und Nordex (-3,35 Prozent auf 41,52 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im MDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 5 841 051 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX mit 41,692 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,48 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at