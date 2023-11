Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX verbucht zum Ende des Dienstagshandels Verluste

MDAX-Kurs am zweiten Tag der Woche zum Handelsende.

Zum Handelsschluss notierte der MDAX im XETRA-Handel 1,69 Prozent schwächer bei 25 948,02 Punkten. Die MDAX-Mitglieder sind damit 243,279 Mrd. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 26 386,11 Zählern und damit 0,033 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (26 394,86 Punkte).

Im Tagestief notierte der MDAX bei 25 927,31 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 26 457,41 Punkten.

MDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, erreichte der MDAX einen Wert von 24 065,65 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.08.2023, wies der MDAX einen Stand von 27 011,95 Punkten auf. Der MDAX lag vor einem Jahr, am 21.11.2022, bei 25 547,45 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2023 ein Plus von 1,85 Prozent zu Buche. Bei 29 815,39 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 23 626,97 Punkten.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit CTS Eventim (+ 1,87 Prozent auf 62,60 EUR), Talanx (+ 1,08 Prozent auf 65,30 EUR), HUGO BOSS (+ 0,78 Prozent auf 59,76 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,70 Prozent auf 35,89 EUR) und Ströer SE (+ 0,48 Prozent auf 52,50 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil TeamViewer (-12,43 Prozent auf 13,10 EUR), HelloFresh (-8,11 Prozent auf 14,89 EUR), GEA (-5,39 Prozent auf 33,00 EUR), Evonik (-4,78 Prozent auf 17,53 EUR) und Delivery Hero (-4,70 Prozent auf 31,55 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Telefonica Deutschland-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 8 344 117 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie hat im MDAX mit 16,514 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Blick

Unter den MDAX-Aktien hat 2023 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie mit 5,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index verzeichnet die RTL-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,75 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at