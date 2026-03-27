Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX verbucht zum Handelsende Abschläge

Zum Handelsende tendierte der MDAX im XETRA-Handel 1,78 Prozent tiefer bei 27 762,09 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 342,744 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,059 Prozent auf 28 281,42 Punkte an der Kurstafel, nach 28 264,78 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag am Freitag bei 28 299,29 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 27 500,25 Punkten erreichte.

MDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang einen Gewinn von 1,77 Prozent. Vor einem Monat, am 27.02.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 31 560,34 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, einen Stand von 30 302,78 Punkten auf. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 27.03.2025, den Stand von 28 628,56 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,39 Prozent. Aktuell liegt der MDAX bei einem Jahreshoch von 32 383,56 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit Delivery Hero (+ 5,66 Prozent auf 16,62 EUR), Evonik (+ 5,39 Prozent auf 16,43 EUR), LANXESS (+ 3,76 Prozent auf 17,66 EUR), RTL (+ 1,28 Prozent auf 35,60 EUR) und FUCHS SE VZ (+ 0,80 Prozent auf 35,36 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil CTS Eventim (-23,20 Prozent auf 48,92 EUR), JENOPTIK (-6,84 Prozent auf 26,70 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-6,50 Prozent auf 72,70 EUR), Jungheinrich (-5,45 Prozent auf 26,70 EUR) und thyssenkrupp (-4,69 Prozent auf 7,55 EUR).

MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 5 676 393 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 33,639 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,48 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,96 Prozent bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at