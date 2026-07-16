Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start Verluste

Am Donnerstag verliert der MDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,34 Prozent auf 31 993,08 Punkte. Die MDAX-Mitglieder sind damit 351,434 Mrd. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der MDAX 0,199 Prozent fester bei 32 164,61 Punkten, nach 32 100,75 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 31 992,37 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 32 164,61 Punkten.

MDAX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht legte der MDAX bereits um 0,790 Prozent zu. Der MDAX verzeichnete vor einem Monat, am 16.06.2026, den Wert von 32 586,54 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.04.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 30 938,35 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 16.07.2025, den Stand von 30 721,24 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 3,27 Prozent zu Buche. Bei 33 547,52 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 26 803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit Schaeffler (+ 3,10 Prozent auf 8,64 EUR), DEUTZ (+ 1,09 Prozent auf 9,27 EUR), LANXESS (+ 0,97 Prozent auf 15,59 EUR), thyssenkrupp (+ 0,96 Prozent auf 12,08 EUR) und Salzgitter (+ 0,92 Prozent auf 55,10 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil Siltronic (-2,66 Prozent auf 89,55 EUR), AIXTRON SE (-2,27 Prozent auf 41,30 EUR), PUMA SE (-1,91 Prozent auf 28,75 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-1,47 Prozent auf 80,50 EUR) und CTS Eventim (-1,31 Prozent auf 56,45 EUR).

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Delivery Hero-Aktie. 412 934 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 39,829 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,45 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at