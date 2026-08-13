RTL Aktie
WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528
|MDAX aktuell
|
13.08.2026 09:28:55
Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX verliert zum Start
Am Donnerstag verbucht der MDAX um 09:12 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 0,13 Prozent auf 32 293,38 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 355,607 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der MDAX 0,245 Prozent höher bei 32 414,31 Punkten, nach 32 335,17 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des MDAX betrug 32 414,31 Punkte, das Tagestief hingegen 32 286,42 Zähler.
So entwickelt sich der MDAX seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang ein Minus von 0,594 Prozent. Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 13.07.2026, einen Stand von 31 981,81 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.05.2026, bewegte sich der MDAX bei 31 400,41 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.08.2025, wies der MDAX einen Wert von 30 925,12 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,24 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Zählern registriert.
Gewinner und Verlierer im MDAX
Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 6,58 Prozent auf 100,40 EUR), Siltronic (+ 2,10 Prozent auf 84,95 EUR), Sartorius vz (+ 1,69 Prozent auf 240,00 EUR), Bechtle (+ 1,33 Prozent auf 35,10 EUR) und HENSOLDT (+ 0,87 Prozent auf 92,92 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen LANXESS (-5,52 Prozent auf 15,06 EUR), WACKER CHEMIE (-2,83 Prozent auf 92,80 EUR), Aurubis (-2,61 Prozent auf 171,50 EUR), K+S (-2,43 Prozent auf 14,47 EUR) und RTL (-1,98 Prozent auf 32,20 EUR).
MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im MDAX weist die thyssenkrupp-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 305 243 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 40,089 Mrd. Euro heraus.
Fundamentaldaten der MDAX-Werte
Die Porsche Automobil-Aktie hat mit 3,27 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. freenet lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,67 Prozent.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu RTL
|
13.08.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX am Donnerstagnachmittag in Rot (finanzen.at)
|
13.08.26
|MDAX aktuell: So entwickelt sich der MDAX am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
13.08.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX verliert zum Start (finanzen.at)
|
11.08.26
|ROUNDUP 2: RTL bestätigt Gewinnprognose für 2026 - Optimistischer für Streaming (dpa-AFX)
|
11.08.26
|RTL-Aktie sinkt dennoch: Streaming-Sparte rettet Ergebnis (finanzen.at)
|
11.08.26
|ROUNDUP: RTL bestätigt Gewinnprognose für 2026 - Optimistischer für Streaming (dpa-AFX)
|
11.08.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
11.08.26
|RTL bestätigt Gewinnprognose für 2026 - Optimistischer für Streaming-Geschäft (dpa-AFX)
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|09:53
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.26
|Porsche vz. Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|29.07.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:53
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.26
|Porsche vz. Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|29.07.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Porsche vz. Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|10.07.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|12.03.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|21.01.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|09:53
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|29.07.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Aurubis
|166,70
|-0,95%
|Bechtle AG
|34,92
|0,87%
|freenet AG
|23,66
|-1,00%
|HENSOLDT
|95,62
|3,57%
|K+S AG
|14,54
|1,54%
|LANXESS AG
|14,99
|0,13%
|Porsche Automobil Holding SE
|27,62
|-0,07%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|43,79
|-0,32%
|RTL
|32,10
|0,47%
|Sartorius AG Vz.
|238,50
|1,10%
|Siltronic AG
|86,70
|-0,34%
|thyssenkrupp AG
|13,87
|3,12%
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|106,00
|3,11%
|WACKER CHEMIE AG
|93,70
|0,05%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|32 478,60
|0,66%