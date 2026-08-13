RTL Aktie

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WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528

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MDAX aktuell 13.08.2026 09:28:55

Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX verliert zum Start

Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX verliert zum Start

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt morgens.

Am Donnerstag verbucht der MDAX um 09:12 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 0,13 Prozent auf 32 293,38 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 355,607 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der MDAX 0,245 Prozent höher bei 32 414,31 Punkten, nach 32 335,17 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des MDAX betrug 32 414,31 Punkte, das Tagestief hingegen 32 286,42 Zähler.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang ein Minus von 0,594 Prozent. Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 13.07.2026, einen Stand von 31 981,81 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.05.2026, bewegte sich der MDAX bei 31 400,41 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.08.2025, wies der MDAX einen Wert von 30 925,12 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,24 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Zählern registriert.

Gewinner und Verlierer im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 6,58 Prozent auf 100,40 EUR), Siltronic (+ 2,10 Prozent auf 84,95 EUR), Sartorius vz (+ 1,69 Prozent auf 240,00 EUR), Bechtle (+ 1,33 Prozent auf 35,10 EUR) und HENSOLDT (+ 0,87 Prozent auf 92,92 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen LANXESS (-5,52 Prozent auf 15,06 EUR), WACKER CHEMIE (-2,83 Prozent auf 92,80 EUR), Aurubis (-2,61 Prozent auf 171,50 EUR), K+S (-2,43 Prozent auf 14,47 EUR) und RTL (-1,98 Prozent auf 32,20 EUR).

MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im MDAX weist die thyssenkrupp-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 305 243 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 40,089 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte

Die Porsche Automobil-Aktie hat mit 3,27 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. freenet lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,67 Prozent.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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09:53 Porsche vz. Sector Perform RBC Capital Markets
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06.08.26 Porsche vz. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.26 Porsche vz. Market-Perform Bernstein Research
29.07.26 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

Aurubis 166,70 -0,95% Aurubis
Bechtle AG 34,92 0,87% Bechtle AG
freenet AG 23,66 -1,00% freenet AG
HENSOLDT 95,62 3,57% HENSOLDT
K+S AG 14,54 1,54% K+S AG
LANXESS AG 14,99 0,13% LANXESS AG
Porsche Automobil Holding SE 27,62 -0,07% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 43,79 -0,32% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
RTL 32,10 0,47% RTL
Sartorius AG Vz. 238,50 1,10% Sartorius AG Vz.
Siltronic AG 86,70 -0,34% Siltronic AG
thyssenkrupp AG 13,87 3,12% thyssenkrupp AG
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 106,00 3,11% TKMS thyssenkrupp Marine Systems
WACKER CHEMIE AG 93,70 0,05% WACKER CHEMIE AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 32 478,60 0,66%

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