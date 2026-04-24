Sartorius vz. Aktie
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
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24.04.2026 17:58:27
Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX zum Ende des Freitagshandels leichter
Der MDAX fiel im XETRA-Handel letztendlich um 1,70 Prozent auf 30 327,01 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 369,276 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,391 Prozent auf 30 731,08 Punkte an der Kurstafel, nach 30 851,74 Punkten am Vortag.
Der MDAX verzeichnete bei 30 734,94 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 30 221,28 Einheiten.
MDAX seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang Verluste von 4,21 Prozent. Der MDAX wurde vor einem Monat, am 24.03.2026, mit 28 125,11 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 31 746,12 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.04.2025, lag der MDAX bei 27 907,71 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 2,11 Prozent zurück. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 32 383,56 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 26 803,25 Punkten.
Top und Flops heute
Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell United Internet (+ 2,20 Prozent auf 26,90 EUR), Sartorius vz (+ 1,02 Prozent auf 217,10 EUR), FUCHS SE VZ (+ 0,85 Prozent auf 37,94 EUR), Delivery Hero (+ 0,57 Prozent auf 19,50 EUR) und AIXTRON SE (+ 0,26 Prozent auf 46,57 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen Jungheinrich (-14,83 Prozent auf 24,24 EUR), flatexDEGIRO (-9,73 Prozent auf 30,42 EUR), Schaeffler (-7,67 Prozent auf 7,82 EUR), HENSOLDT (-6,89 Prozent auf 73,02 EUR) und KION GROUP (-6,35 Prozent auf 43,38 EUR).
Die teuersten MDAX-Unternehmen
Aktuell weist die TUI-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 9 912 557 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Porsche vz mit 37,274 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Blick
In diesem Jahr weist die TUI-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,53 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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