Bilfinger Aktie
WKN: 590900 / ISIN: DE0005909006
|MDAX-Performance im Blick
|
11.03.2026 09:29:13
Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX zum Start leichter
Der MDAX sinkt im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,89 Prozent auf 29 458,81 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 342,749 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,538 Prozent auf 29 563,30 Punkte an der Kurstafel, nach 29 723,08 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der MDAX bei 29 435,78 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 29 571,44 Punkten.
MDAX-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche gewann der MDAX bereits um 1,68 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.02.2026, notierte der MDAX bei 31 618,89 Punkten. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 11.12.2025, einen Stand von 29 920,08 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.03.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 28 550,92 Punkten.
Der Index büßte auf Jahressicht 2026 bereits um 4,91 Prozent ein. In diesem Jahr schaffte es der MDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 32 383,56 Punkten. Bei 28 488,77 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
MDAX-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit WACKER CHEMIE (+ 7,79 Prozent auf 74,05 EUR), Evonik (+ 1,73 Prozent auf 14,12 EUR), Nordex (+ 1,63 Prozent auf 43,72 EUR), LANXESS (+ 1,48 Prozent auf 13,75 EUR) und HUGO BOSS (+ 1,09 Prozent auf 36,24 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen Delivery Hero (-4,30 Prozent auf 17,60 EUR), Carl Zeiss Meditec (-3,71 Prozent auf 23,88 EUR), flatexDEGIRO (-2,61 Prozent auf 32,90 EUR), Lufthansa (-2,32 Prozent auf 8,01 EUR) und Bilfinger SE (-2,31 Prozent auf 105,90 EUR) unter Druck.
Die meistgehandelten Aktien im MDAX
Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 493 169 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Porsche vz mit 34,099 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.
KGV und Dividende der MDAX-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,40 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,59 Prozent bei der freenet-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
