Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX am Mittag mit Abgaben

So bewegt sich der SDAX mittags.

Der SDAX verliert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr 1,02 Prozent auf 13 044,24 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 107,044 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,491 Prozent schwächer bei 13 114,16 Punkten, nach 13 178,83 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag am Donnerstag bei 13 044,24 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 13 114,16 Punkten erreichte.

SDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den SDAX bereits um 0,513 Prozent abwärts. Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 21.08.2023, den Wert von 12 928,94 Punkten. Der SDAX stand noch vor drei Monaten, am 21.06.2023, bei 13 331,50 Punkten. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 21.09.2022, einen Stand von 11 280,21 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 7,94 Prozent aufwärts. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 13 880,68 Punkten. 11 980,54 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

SDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich derzeit Elmos Semiconductor (+ 1,82 Prozent auf 61,70 EUR), CompuGroup Medical SE (+ 0,68 Prozent auf 38,72 EUR), BayWa (+ 0,44 Prozent auf 34,40 EUR), GRENKE (+ 0,43 Prozent auf 23,10 EUR) und CEWE Stiftung (+ 0,34 Prozent auf 88,70 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil Ceconomy St (-4,73 Prozent auf 2,01 EUR), Kontron (-4,60 Prozent auf 17,20 EUR), Salzgitter (-3,74 Prozent auf 24,74 EUR), Hypoport SE (-3,61 Prozent auf 152,30 EUR) und Varta (-3,59 Prozent auf 18,53 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SDAX sticht die Aroundtown SA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 4 174 569 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von TRATON mit 9,375 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Titel

Die TRATON-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Die Grand City Properties-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,21 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

